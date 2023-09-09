Забудьте о налете и ржавчине: в чем замочить вилки и ложки, чтобы вновь сияли как новые

Отличный лайфхак для очистки столовых приборов в домашних условиях

Со временем ложки и вилки могут стать грязными, на них могут накопиться остатки пищи или даже появиться ржавчина. Обычные моющие средства часто не эффективны для очистки столовых приборов от таких загрязнений. Однако это не значит, что нужно покупать новые приборы, так как существует простой способ привести их в порядок.

Для устранения этой проблемы можно воспользоваться простым хитростью, для которой вам понадобятся три распространенных кухонных средства. Этот метод подходит как для столовых приборов из серебра, так и для ложек и вилок, изготовленных из нержавеющей стали, пишет santeplusmag.

В чем замочить ложки и вилки

Для начала, нагрейте два литра воды и внесите в нее две столовые ложки соли, а также равное количество пищевой соды и лимонной кислоты. Перемешайте все компоненты, пока они полностью не растворятся. Затем поместите приборы в этот приготовленный раствор и оставьте их там на 30 минут. По истечении этого времени осторожно выньте и протрите их чистым полотенцем.

Если приборы сильно загрязнены, то можно также добавить 2 столовые ложки горчичного порошка. В таком случае время замачивания должно быть увеличено до 50 минут.

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