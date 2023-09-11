Укр

Просто намажьте горчицей крышки банок и забудете сразу о наболевшей проблеме

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ваши закрутки будут стоять долго
Ваши закрутки будут стоять долго. Фото shuba.life

Потрясающий совет опытных кулинаров

Кулинары заготавливают на зиму овощи, ягоды, фрукты, зелень. Всегда хочется сделать много варенья и овощных закруток на зиму.

Однако нужно не только закрыть хрустящие огурчики и вкусную аджику, но и сохранить их. Часто бывают ситуации, когда семья открыла большую трехлитровую банку из хозяйки открыла 3-х литровую банку с помидорами, но не может сразу все съесть. Вместе с Ukr.Media расскажем об одной удивительной хитрости, которая поможет сохранить даже открытую банку с консервацией как можно дольше.

Как сохранить открытую консервацию

Вы можете удивиться, но для более длительного хранения овощей в открытых банках на крышку нужно нанести слой обычной горчицы. Благодаря свойствам этого продукта содержимое банки не испортится и долгое время остается свежим. Вы сможете лакомиться любимыми кабачками долгое время.

Для сохранения открытых солений можно пользоваться горчицей несколько по другому. Добавьте в открытую банку с огурцами или помидорами 1 чайную ложку сухой горчицы – и рассол получится вкуснее и пикантнее, а сами овощи долгое время не испортятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени может храниться консервация. Готовьте и ешьте с удовольствием!

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#Хранение #Консервация #Лайфхак