Секреты вкусных котлет от шеф-повара: все перепутают их с ресторанными

Всего несколько ингредиентов — и ваши котлеты идеальны

Котлеты – распространенное блюдо в нашей кухне. Что может быть лучше, чем откусить кусочек сочного биточка?

Но иногда котлеты получаются сухие. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что добавить в фарш, чтобы все попросили их рецепт.

Что добавить в фарш для сочности котлет

Добавьте к фаршу перекрученное сало или готовые шкварки. Ваши котлеты станут не только сочными, но и приобретут более интересный вкус.

Лук. Вы можете перекрутить его после мяса, перебить блендером или потереть на крупной терке. Но не спешите добавлять в фарш сразу: он изменит цвет и фарш станет "резиновым".

Лучше добавить луке перед жаркой. Для более насыщенного богатого вкуса можно предварительно обжарить на небольшом количестве масла и сливочного масла.

Небольшой кусочек белокочанной капусты также придаст сочности котлетам. На 1 кг достаточно будет 100–150 г овоща.

Яйцо хорошо соединят все ингредиенты и придаст сочности котлетам. На 1 кг фарша достаточно будет использовать два яйца.

Нежнейшие котлеты получатся с размоченным белым хлебом. Подойдет багет и батон, вчерашний или даже черствый. Вы можете замочить его в воде, молоке или жирных сливках. Приблизительная пропорция для 1 кг фарша: 200-250 г белого хлеба и 300-350 мл жидкости.

Сделать котлеты вкуснее поможет сода. Буквально щепотка – и вы заметите, что ваши котлеты при обжаривании на глазах становятся более пухлыми.

Ранее мы рассказывали, как правильно заморозить фарш на котлеты. Эти хитрости вам понравятся.