Секреты вкусных котлет от шеф-повара: все перепутают их с ресторанными
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Всего несколько ингредиентов — и ваши котлеты идеальны
Котлеты – распространенное блюдо в нашей кухне. Что может быть лучше, чем откусить кусочек сочного биточка?
Но иногда котлеты получаются сухие. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказывает, что добавить в фарш, чтобы все попросили их рецепт.
Что добавить в фарш для сочности котлет
Добавьте к фаршу перекрученное сало или готовые шкварки. Ваши котлеты станут не только сочными, но и приобретут более интересный вкус.
Лук. Вы можете перекрутить его после мяса, перебить блендером или потереть на крупной терке. Но не спешите добавлять в фарш сразу: он изменит цвет и фарш станет "резиновым".
Лучше добавить луке перед жаркой. Для более насыщенного богатого вкуса можно предварительно обжарить на небольшом количестве масла и сливочного масла.
Небольшой кусочек белокочанной капусты также придаст сочности котлетам. На 1 кг достаточно будет 100–150 г овоща.
Яйцо хорошо соединят все ингредиенты и придаст сочности котлетам. На 1 кг фарша достаточно будет использовать два яйца.
Нежнейшие котлеты получатся с размоченным белым хлебом. Подойдет багет и батон, вчерашний или даже черствый. Вы можете замочить его в воде, молоке или жирных сливках. Приблизительная пропорция для 1 кг фарша: 200-250 г белого хлеба и 300-350 мл жидкости.
Сделать котлеты вкуснее поможет сода. Буквально щепотка – и вы заметите, что ваши котлеты при обжаривании на глазах становятся более пухлыми.
Ранее мы рассказывали, как правильно заморозить фарш на котлеты. Эти хитрости вам понравятся.