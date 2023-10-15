Самая известная ведьма Украины ответила на вопрос, когда закончится война

Экстрасенс с самого начала говорила, что на возвращение всех территорий этой весной и летом рассчитывать не стоит

Уже 600 дней Украина отражает полномасштабное вторжение россии, и до сих пор, как и в самые первые дни, каждого терзают вопросы о том, когда же уже закончится эта война и что будет дальше.

Самая известная ведьма Украины, экстрасенс Мария Тихая в интервью для "Телеграфа" рассказала, что надеется на окончание боевых действий в 2024 году.

Стоит заметить, что Тихая была одной из немногих, кто еще в начале 2023 года, когда все горели надеждой, что весной или летом начнется контрнаступление ВСУ и все закончится, говорила, что война затянется до 2024 года.

"Я до сих пор надеюсь, что война закончится в 2024 году. Но я не видела никаких видений об окончании войны. Пока не вижу видений — ничего ни подтверждать, ни опровергать не буду", — подчеркнула Мария Тихая.

О том, как верит в магию президент россии владимир путин, что будет с Крымом и Херсонщиной, и каковой будет жизнь в залитых кровью городах Украины, читайте в полной версии интервью с Марией Тихой по этой ссылке.