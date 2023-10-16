Подушки будут идеально чистыми: как выстирать желтоватый оттенок

Часто подушки загрязняются из-за пота и жирных волос

Со временем подушки могут приобрести желтоватый оттенок, что, конечно, выглядит совсем не эстетично. Что следует предпринять? Знание одного эффективного лайфхака поможет вам спасти ситуацию.

Подушки начинают приобретать желтоватый оттенок из-за постоянного контакта лица или жирных волос с подушечными наволочками. Это позволяет поту и жиру проникать на поверхность подушек. Для решения этой проблемы стоит воспользоваться доступным средством — таблетками для посудомоечной машины, пишет ukr.media.

Как выстирать подушки от желтизны

Если вы добавите специальную таблетку в стиральную машину вместе со светлой подушкой, то во время стирки вы заметите результат: желтизна мгновенно исчезнет и приятно порадует хозяйку.

Эти таблетки обладают уникальными моющими свойствами, и их можно приобрести в магазинах для хозяйственных товаров. Теперь вы знаете о том, как быстро и эффективно удалить желтые пятна со светлой подушки!

Ранее мы писали, как постирать перьевую подушку в машинке. Раскрыт простой, но эффективный способ.