Даже дезинфекция не поможет: назван критический срок использования губки для посуды

Это настоящий дом для кишечной палочки

Губки — это удобные помощники при мойке посуды и уборке, и именно поэтому они присутствуют в каждом доме. Этот товар не является очень дорогим, однако не все всегда обновляют их вовремя.

Некоторые люди используют губку слишком долго, считая, что это безопасно и экономно. Но это не так, пишет pixelinform.

Почему нельзя долго использовать губку для посуды

Если вы длительное время пользуетесь губкой для мытья посуды, это может стать источником потенциальных проблем для вашего здоровья, что является весьма серьезным делом. Со временем этот аксессуар может превратиться в дом для бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Даже при регулярной смене губки и применении различных методов ее дезинфекции (использование мыльного раствора, микроволновка), нельзя избавиться от микроскопических спор бактерий внутри губки.

Как часто нужно менять губку

Даже при регулярном уходе за губкой для мытья посуды необходимо своевременно заменять этот кухонный аксессуар. Считается, что губка при правильном обращении является безопасной в течении всего одной недели. По прошествии этого срока ее следует заменить.

Ранее мы писали, как хитро сэкономить моющее средство при мытье посуды. Простой способ с губкой.