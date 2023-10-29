Это нельзя наносить на окно: какой популярный "хак" от конденсата приносит вред

"Старая школа" иногда работает лучше всего. Это как раз тот случай

Популярная социальная сеть TikTok превратилась в настоящий ресурс, предлагающий разнообразные лайфхаки для различных ситуаций в жизни. В нем действительно можно найти хорошие советы, к примеру, как потеплее закутаться в плед. Тем не менее есть такие, которые оказываются вообще непригодными.

Издание Lifehacker рассказало о способе борьбы с конденсатом на окнах, который может привести к проблемам с плесенью. Так, в TikTok завирусился совет обрабатывать внутреннюю сторону окон любым моющим средством, чтобы предотвратить скапливание капель воды на стекле в течение всей зимы.

Почему это не работает

Сложность заключается в том, что вода, сконденсированная таким образом, никуда не уходит. Она либо остается в воздухе, либо оседает на стенах вокруг окна. Это способствует увеличению влажности в воздухе и на поверхностях, что может привести к образованию влажных пятен и развитию плесени.

Как убрать конденсат

Лучше применять альтернативные методы для борьбы с конденсацией. Самым простым из них является регулярное проветривание. Даже при открытом окне в зимний период, в течение 15-20 минут, можно устранить избыточную влагу в помещении.

Также эффективно работают осушители воздуха и системы вентиляции, особенно в тех помещениях, где влажность обычно выше, таких как кухни и ванные комнаты. Эксперты также советуют применять специальную изолирующую пленку на стеклах.