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На случай блэкаута: как сохранить свежесть мяса без морозилки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Способы, которые могут вам пригодиться
Способы, которые могут вам пригодиться. Фото jisty.com.ua

Продукт не пропадет даже без холодильника

Несколько месяцев россия обстреливала украинскими объектами энергетической инфраструктуры. В связи с этим украинцев беспокоит вопрос возможных отключений электроэнергии ближайшей зимой и хранения продуктов в этих условиях.

Кулинары очень беспокоятся за мясо — хранить без холодильника его можно достаточно ограниченный период, а стоит оно немалых денег. Чтобы не выкидывать этот продукт, вместе с "РБК-Украина" расскажем, как сохранить его в сложных условиях — в случае отсутствия электроэнергии.

Как сохранить мясо без холодильника

Для начала с мяса нужно сразу же обрезать весь жир по возможности. Именно с жирных частей мясо начинает портиться. И дальше стоит использовать подручные средства.

Каждый кусок мяса протрите сначала солью, затем чесноком. Положите продукт в кастрюлю, перемешайте с луком и закройте крышкой. Так мясо может храниться до 4 дней, если не оставлять его на солнце.

Мясо можно отварить. Для этого опустите его на несколько минут в кипящую воду. В этой воде растворите 5 столовых ложек поваренной соли на литр. Потом отправляем мясо в открытую емкость и оставляем в проветриваемом помещении. Таким образом продукт может храниться– 2-3 дня.

Также мясо можно подержать над огнем до образования тонкой корки, а потом просто подвесьте. Однако таким способом мясо проживет дольше лишь на сутки.

Поместите в холодный термопакет замороженное мясо, а потом положите его в термосумку. Этот способ поможет оставаться продукту в замороженном виде до 15 часов.

Также мясо можно намазать свиным или бараньим жиром, а потом завернуть в бумагу или ткань. Хранить такое мясо можно в темном и прохладном месте до 3-4 дней.

На случай блэкаута можно приготовить маринованное сало в банке со вкусом шашлыка по рецепту "Телеграфа". Так вы точно не останетесь голодным.

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#Мясо #Хранение продуктов #Лайфхак #Блэкаут