Хитрый способ хранения: как правильно замораживать рыбу, чтобы сохранить вкус
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Мало кто знает, как это делать правильно
Мы рассказывали, чем заменить муку в панировке для жареной рыбы. Теперь делимся советами по хранению сырой.
Для многих замораживание рыбы – лучший способ ее хранения. Однако мало кто знает, сколько можно хранить рыбу в морозилке и как правильно это делать, чтобы сохранить вкус. Об этом рассказали на Ukr.Media.
Подготовка рыбы к замораживанию
Перед тем как замораживать сырую рыбу, стоит сделать несколько вещей. Начать следует с очищения от внутренностей и чешуи. Затем следует тщательно промыть тушки в холодной воде и просушить бумажным полотенцем.
Когда рыба будет выпотрошена, ее по желанию можно разрезать на более мелкие кусочки. Подготовленную рыбу можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.
Как правильно размораживать рыбу
Лучшим решением будет делать это медленно и без помощи микроволновки. После размораживания рыбу нужно будет приготовить и съесть в течение 24 часов.
Можно ли замораживать жареную рыбу
Заморозить рыбу можно и после приготовления. Но нужно делать это правильно. Когда рыбка полностью охладится, разделите ее на порции. Так вы просто сможете разогреть такое количество, сколько вам необходимо.
Перед тем как положить рыбу в морозилку, заверните ее в пищевую фольгу, специальные пакеты и т.д. Главное – упаковать продукт плотно, без лишнего воздуха.
Так кристаллы льда не появятся на рыбе и не испортят вкус. Также мы рассказывали, как сделать деруны вкуснее.