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Хитрый способ хранения: как правильно замораживать рыбу, чтобы сохранить вкус

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Как долго можно хранить замороженную рыбу
Как долго можно хранить замороженную рыбу. Фото volyn24.com

Мало кто знает, как это делать правильно

Мы рассказывали, чем заменить муку в панировке для жареной рыбы. Теперь делимся советами по хранению сырой.

Для многих замораживание рыбы – лучший способ ее хранения. Однако мало кто знает, сколько можно хранить рыбу в морозилке и как правильно это делать, чтобы сохранить вкус. Об этом рассказали на Ukr.Media.

Подготовка рыбы к замораживанию

Перед тем как замораживать сырую рыбу, стоит сделать несколько вещей. Начать следует с очищения от внутренностей и чешуи. Затем следует тщательно промыть тушки в холодной воде и просушить бумажным полотенцем.

Когда рыба будет выпотрошена, ее по желанию можно разрезать на более мелкие кусочки. Подготовленную рыбу можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

Как правильно размораживать рыбу

Лучшим решением будет делать это медленно и без помощи микроволновки. После размораживания рыбу нужно будет приготовить и съесть в течение 24 часов.

Можно ли замораживать жареную рыбу

Заморозить рыбу можно и после приготовления. Но нужно делать это правильно. Когда рыбка полностью охладится, разделите ее на порции. Так вы просто сможете разогреть такое количество, сколько вам необходимо.

Перед тем как положить рыбу в морозилку, заверните ее в пищевую фольгу, специальные пакеты и т.д. Главное – упаковать продукт плотно, без лишнего воздуха.

Так кристаллы льда не появятся на рыбе и не испортят вкус. Также мы рассказывали, как сделать деруны вкуснее.

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#Рыба #Хранение продуктов #Замораживание #Лайфхак