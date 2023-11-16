Как избавиться от копоти и сажи в камине: поможет простое средство изз аптеки

Доступный способ очистить самые сильные загрязнения

Камин — не только украшение дома, но и предмет, который обеспечивает таким нужным теплом осенью и зимой. Каким бы современным и хорошо сложенным он не был, камин требует постоянной очистки от сажи и копоти, которые скапливаются на его стенках и защитном стекле.

На первый взгляд это может показаться проблемой. Но среди множества способов очистки камина есть очень простые. Один из таких — использование аммиака.

Чем очистить камин от сажи

Дождитесь, когда стекло камина полностью остынет, чтобы не получить ожог при работе с горячей поверхностью. Затем удалите максимально возможное количество сажи с дверцы и стекла с помощью обычной губки или тряпки.

Аммиак имеет очень сильный запах. Поэтому работать с ним лучше в маске и при открытых окнах.

Небольшое количество средства нанесите на ватный диск или безворсовую салфетку и круговыми движениями протрите стекло камина. Если на поверхности остались пятна, повторите процедуру.

Вместо аммиака можно использовать раствор белого уксуса с водой (в пропорции 1:1). Средств нужно нанести на грязное стекло, оставить на несколько минут, а затем удалить сухой тряпкой или бумажным полотенцем. Это же средство можно использовать для очистки дверцы камина.

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