Не останется ни единой складки: как быстрее гладить вещи

На глажку рубашек и брюк больше не придется тратить много времени

Самый надежный способ избавиться от всех складок на одежде — погладить ее утюгом. Даже несмотря на хорошую технику этот процесс порой занимает очень много времени и немало сил. К счастью, есть средства, которые помогают значительно облегчить процесс глажки.

Рецептом чудодейственного средства в своем Instagram поделилась блогер la_ordenatriz. По ее словам, этот метод проверен временем и идеально подходит для рубашек, брюк, а также для юбок или платьев, которым нужно придать идеальный вид. Утюг будет с легкостью скользить по ткани и процесс глажки значительно ускорится.

Как сделать спрей для глажки

Понадобится всего лишь: 1/2 литра холодной воды и столовая ложка кукурузной муки мелкого помола. Оба ингредиента нужно хорошо смешать и нагреть, не давая им закипеть.

По словам блогера, эта смесь придает вещам небольшую жесткость, как при накрахмаливании. Во время глажки на одежду нужно наносить совсем немного полученного средства. Хранить его можно долго, только не забывать хорошо встряхивать перед каждым использованием.

Другие хитрости, которые помогут избавиться от складок

Смочите одежду: перед глажкой слегка сбрызните одежду водой. Влага облегчает разглаживание морщин.

Порядок глажки: начните с вещей, требующих более низких температур и постепенно увеличивайте их. Так вы избежите случайного повреждения самых деликатных тканей.

Используйте влажную ткань. Поместите влажную ткань между утюгом и одеждой. Это обеспечит дополнительный пар и поможет разгладить морщины.

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