Мужа художницы Евгении Гапчинской ранили на фронте: что известно о его состоянии

Гапчинский получил ранение из-за взрыва мины

Украинские знаменитости идут защищать родину даже тогда, когда не имеют военного опыта, а есть и другие, которые пытаются покорить своими выступлениями российскую публику, несмотря на осуждение и критику. Известные люди проходят испытания деньгами, популярностью и репутацией.

Есть принципиальные личности из сферы искусства, жертвующие своей жизнью на фронте. К таковым относится муж известной художницы Евгении Гапчинской, который недавно был ранен, о чем рассказала его жена на странице в Instagram.

Мужчина защищает Украину в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Евгения Гапчинская опубликовала фото Дмитрия, а также уточнила, что во всем виновата вражеская мина. "Димочка ранен. Мина", — коротко отметила Гапчинская. Пока никаких других подробностей женщина не разглашала.

На другой фотографии можно увидеть, как Дмитрий позирует с перебинтованной рукой в гипсе. Позади него на стене видны флаги Украины и УПА. Друзья и подписчики отреагировали на неприятность и пожелали защитнику выздоровления, а также поблагодарили его за службу на фронте.

Гапчинский на фоне украинского флага

Подписчики откликнулись на беду искренними словами:

"Искренне сочувствую, желаю выздоровления без осложнений и возвращения домой. Держитесь, берегите себя, пусть все будет хорошо".

"Пусть раны заживут быстро, пусть война закончится победой".

"Выздоровление, низкий поклон защитнику", "Скорейшего выздоровления. Божьей опеки и защиты для него".

"Держитесь, наши дорогие. Спасибо Дмитрию за нашу Украину".

Следует сказать, что Дмитрий Гапчинский на фронте еще с 2014 года. А после полномасштабного вторжения россии в Украину он продолжил защищать родину от оккупантов.

Евгения и Дмитрий Гапчинский являются художниками. Дом этой творческой пары было оккупировано, разбито и разграблено оккупантами в первые месяцы полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" писал, что Виталий Козловский рассказал о своих буднях на фронте. Артист уточнил, что попадал в очень опасные ситуации, когда жизнь висела на волоске.