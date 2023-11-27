Надя Дорофеева "засветилась" на фронте: что рассказала певица о войне

Артистка передала украинским военным беспилотники

Украинская певица Надя Дорофеева до войны занимала аполитическую позицию и была частой гостьей на российских сценах, артистка снималась в российских проектах и одновременно строила успешную карьеру в Украине. После начала полномасштабного вторжения оккупантов россии на территорию нашей родины Дорофеева пожалела о своем нейтралитете к россиянам.

А недавно знаменитостьприехала на Донбасс. На своей странице в Instagram Дорофеева написала, что привезла на фронт помощь украинским военным.

Звезда передала 35 беспилотников. Артистка уточнила, что этого запаса хватит всего на неделю. Она призвала подписчиков не забывать о нуждах украинской армии.

"Эти эмоции должен испытать каждый человек", — выразилась певица

"Мы довезли вторую партию (35 дронов). В общей сложности уже передали 91 fpv-дронов, на которые мы с вами собрали вместе два миллиона гривен. Такое количество закрывает потребности всего на неделю, это значит, что мы должны и дальше быть полезными и активно донатить ", — написала Дорофеева.

Надя вспомнила, что раньше уже передавала дроны на фронт. На достигнутом певица не собирается останавливаться, а планирует объявить новый благотворительный сбор.

Артистка призывает помогать украинским воинам

Дорофеева добавила, что ребята, которым добралась первая партия дронов еще месяц назад, рассказали, что эти дроны хорошо поработали над уничтожением вражеской техники. "В скором времени объявлю новый сбор для наших воинов", — уточнила артистка.

Кстати, певица выразила свое впечатление от увиденного в Донецкой области. По словам артистки, после общения с военными она чувствует покой и гордость. Также исполнительница еще больше полна решимости помогать защитникам.

"Итак, дорогие, побывав на Донетчине, я понимаю, что эти эмоции должен испытать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и покой. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай чем можешь", — сказала она.

Напомним, что в свое время Надя Дорофеева публично выразила свои мысли о разочаровании российским шоубизнесом, просмотрев видеоролик на YouTube-канале "Отряд киноманов" под названием "Почему мы это смотрели: "Няня Вика", "Солдаты", "Кадеты"".

Тогда в одном из фрагментов видео звучала песня "Навернопотоумчто" из репертуара украинской группы "Время и стекло", в которой принимала участие Дорофеева. Песня прозвучала в российской комедии невысокого качества "Мужчины против женщин. Крымские каникулы" (2018). Причем съемки проходили в оккупированном россией Крыму.

Дорофеева признавалась, что сотрудничество с россией является злом, страна-террористка нарушает права украинцев "не девять месяцев, не восемь лет, а столетиями".

Ранее Телеграф писал, как менялся имидж Нади Дорофеевой Артистка любит экспериментировать с цветами и образами.