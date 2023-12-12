Народные запреты 12 декабря, которые приведут к нищете и неудачам
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В этот день, если на улице стоял мороз, ненадолго открывали окна
Во вторник, 12 декабря, в православных храмах по новому церковному календарю почитается память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III-IV веках на острове Крит. В истории православной церкви он известен как святой, обладавший целительной силой. Иисус Христос одарил его даром чудотворения. В народном календаре этот день известен как Спиридонов день.
По преданию, святитель Спиридон считается заступником для тех, кто подвергся несправедливому осуждению или обвинению. Ему приписывают защиту от тревог, нужды и болезней. Наши предки молились святому, прося его помощи в сохранении здоровья, благосостояния и покоя.
В течение дня, когда на улице царил мороз, в старину в этот день распахивали окна. Верили, что чистый холодный воздух и солнечные лучи изгонят из дома беды и зло. Наши предки 12 декабря трясли яблони, чтобы избавиться от снега, а затем молились Спиридону об обильном урожае яблок.
Что нельзя делать 12 декабря
- Ссориться с близкими — скандалы не прекратятся весь год.
- Носить старые вещи — к нищете и неудачам.
- Отправляться в дорогу — Спиридон в гневе заморозит путников.
- Отказывать в милостыне нуждающимся — к трудному финансовому положению.
- Употреблять продукты животного происхождения — идет Рождественский пост, который завершается 24 декабря.
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