Военная фотограф Оксана Йоханнессон положила начало потрясающему проекту (фото, видео)

Тяжелая болезнь и операция не сломили Татьяну, которая начала жизнь с новой страницы

Известные фотографы выполняют важную миссию, фиксируя исторические моменты, несущие глубокие смыслы и сохраняющие нашу память. В частности, украинская фотограф Оксана Йоханнессон, которая документирует российско-украинскую войну с 2014 года, поделилась фотографиями и видео своего проекта Fashionable.

Этот проект посвящен проблемам военных и людей, получивших ранения в результате действий оккупантов. Проницательные фотографии и видео Оксана разместила на своей странице в Instagram.

Первой героиней проекта стала Татьяна Литус, оставшаяся без ноги из-за онкологии, женщина вдохновляет гражданских и военных, имеющих ампутации.

Тяжелая болезнь и операция не сломили Татьяну, которая начала жизнь с новой страницы. Женщина снова училась ходить, плавать и прыгать, а в скором времени планирует стать мамой.

Мужественная Татьяна Литус

Следует сказать, что проект посвящен прежде всего раненым воинам, но очень символично, что первой героиней стала гражданская женщина. Именно гражданские должны помогать адаптироваться нашим воинам, которые пережили ужас и лишились здоровья.

Татьяна Литус вдохновляет военных

"Я стремилась показать какими бескомпромиссно красивыми, мужественными и крайне привлекательными есть все мои герои. Часто в социальных кампаниях, подобные темы съемок, несмотря на бодрые слоганы, стабильно показываются таким образом, что в реальности вызывают только печаль и сочувствие. Я же вижу своих героев — суперменами и кибер-женщинами, в которых можно влюбиться мгновенно и на которых хочется быть похожими. Сошедшими с обложек журналов и такими, которые должны стать ролевыми моделями", — выразила оптимистическое мнение Оксана Йоханнессон.

"Мечтаю об Украине, где люди с инвалидностью будут восприниматься супергероями", — подчеркнула Оксана

Она подчеркнула, что на видео можно увидеть множество неудач и разочарований, но важно иметь мужество и силы продолжать борьбу.

Ранее Телеграф писал, что американский фотограф Сергей Мельникофф пригласил сто известных личностей в Украину принять участие в огромном благотворительном проекте. Он задумал чрезвычайную миссию — провести в Украине уникальную фотосессию "Четыре всадника Апокалипсиса".