Луж от растаявшего снега больше не будет: как легко сделать красивый придверный коврик

Максимум результата при минимуме усилий

Многие, особенно дети, любят зиму за ее особую атмосферу, рождественско-новогодние праздники, и конечно, снег. Однако помимо сказочной атмосферы, которую приносят с собой кружащиеся в воздухе снежинки, снег является причиной постоянных луж на входе в квартиру или дом.

На улице снег налипает на подошву обуви, а в тепле квартиры тает. В результате на входе образовываются лужи. Обычный придверный коврик в таких условиях не поможет — он будет стоять постоянно мокрым. Поможет простая идея, которую легко воплотить, пишет mukachevo.net.

С созданием такого коврика легко справится любой человек, даже далекий от того, чтобы создавать что-то своими руками. Потребуется поднос соответствующего размера и речные камни, которые можно купить в строительных магазинах. Как вариант, это может щебень среднего размера, однако речные камни будут смотреться симпатичнее. Дальше все предельно просто — камни надо высыпать в поднос и разровнять.

Такую конструкцию нужно разместить на входе в квартиру или дом. Вернувшись с улицы, где намело сугробов, обувь нужно оставлять на этом "коврике". Растаяв, вода от снега будет стекать на дно подноса. При необходимости воду нужно сливать. Это предохранит от луж, а необычный вид коврика украсит коридор.

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