Только с разрешения военкомата: на Львовщине ограничивают расселение мужчин
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Так пытаются вычислять диверсантов
Совершеннолетние мужчины до 60 лет, ранее не проживавшие в некоторых населенных пунктах Львовской области, пока не смогут получить разрешение на поселение. Такие новые правила действуют на территорию Старого Самбора и Жовквы на время ведения войны с русскими оккупантами.
Запрет подтверждают документы, опубликованные на сайтах обоих городских советов, сообщает "Телеграф".
Как в Самборе, так и в Жовкве ограничения действуют с 28 февраля. Любые заведения не могут расселять мужчин 18-60 лет без предварительного согласования таких действий с военным комиссаром.
В общем, уже все гостиницы и хостелы обязуются передать подробную информацию об уже имеющихся у них поселенцах, подпадающих под критерии запрета.
Таким образом, скорее всего, хотят уберечь населенные пункты от приезда мародеров, провокаторов и диверсантов (особенно со стороны Беларуси).
Добавим, что вышеупомянутые документы также запрещают реализацию алкоголя и снятие его с продаж во всех заведениях. "Сухой" закон тоже вводится на неопределенный срок — очевидно, до окончания войны.
Напомним, с 1 марта продажа алкогольных напитков также запрещена в столице.
В Ахтырке же пребывание в состоянии опьянения на время войны решили приравнивать к мародерству. Это может стоить человеку жизни.
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