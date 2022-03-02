Укр

Только с разрешения военкомата: на Львовщине ограничивают расселение мужчин

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Мужчин ожидают проверки Новость обновлена 02 марта 2022, 07:58
Мужчин ожидают проверки

Так пытаются вычислять диверсантов

Совершеннолетние мужчины до 60 лет, ранее не проживавшие в некоторых населенных пунктах Львовской области, пока не смогут получить разрешение на поселение. Такие новые правила действуют на территорию Старого Самбора и Жовквы на время ведения войны с русскими оккупантами.

Запрет подтверждают документы, опубликованные на сайтах обоих городских советов, сообщает "Телеграф".

Как в Самборе, так и в Жовкве ограничения действуют с 28 февраля. Любые заведения не могут расселять мужчин 18-60 лет без предварительного согласования таких действий с военным комиссаром.

Документ из Жовквы
Документ из Жовквы

В общем, уже все гостиницы и хостелы обязуются передать подробную информацию об уже имеющихся у них поселенцах, подпадающих под критерии запрета.

Таким образом, скорее всего, хотят уберечь населенные пункты от приезда мародеров, провокаторов и диверсантов (особенно со стороны Беларуси).

Документ из Старого Самбора
Документ из Старого Самбора

Добавим, что вышеупомянутые документы также запрещают реализацию алкоголя и снятие его с продаж во всех заведениях. "Сухой" закон тоже вводится на неопределенный срок — очевидно, до окончания войны.

Напомним, с 1 марта продажа алкогольных напитков также запрещена в столице.

В Ахтырке же пребывание в состоянии опьянения на время войны решили приравнивать к мародерству. Это может стоить человеку жизни.

Теги:
#Украина #Львовская область #Россия #Война
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