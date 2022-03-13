Укр

Появилось видео обстрела Яворовского полигона, в результате которого погибли 35 человек

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Яворовский полигон 13 марта Новость обновлена 13 марта 2022, 21:55
Яворовский полигон 13 марта

Момент обстрелов во Львовской области зафиксировал англоязычный мужчина

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты атаковали Яворовский полигон во Львовской области.

Недавно американское издание The New York Times опубликовало кадры с момента нанесения удара по Яворовскому полигону от лица англоязычного мужчины, который ведет съемку ракетных прилетов, находясь непосредственно на месте событий.

Вторая половина видео демонстрирует последствия этой атаки, которые снимают уже украинские военнослужащие.

Напомним, что в результате ракетного обстрела Яворовского полигона, являющийся Международным центром миротворчества и безопасности во Львовской области, погибли 35 человек. Разрушена местная инфраструктура, более 100 человек получили ранения. Позже стало известно, откуда именно оккупанты выпускали ракеты.

Как считают в Белом доме, бомбардировка полигона произошла из-за разочарований кровавого диктатора владимира путина ходом войны в нашей стране — путин разочарован наступательной "операцией" в Украине и поэтому решил ударить по Львовской области.

Теги:
#Львов #Яворовский полигон #Оккупанты #Полигоны
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