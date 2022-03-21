Во Львовской области открывается израильский полевой госпиталь

Госпиталь будет работать в специально оборудованных палатках

22 марта в Мостисках откроется израильский полевой госпиталь, который будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних громад.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Этот проект реализует Министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины, при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC.

Медучреждение будет работать в специально оборудованных палатках. Здесь израильские врачи будут проводить первичный осмотр, а также будет действовать отдельный ковидный изолятор.

"Если человек будет нуждаться в хирургическом вмешательстве, специалисты из Израиля смогут оперировать в помещениях больницы громады. Для стационарного пребывания больных в госпитале оборудовали три палаты: мужскую, женскую и детскую. Чтобы решить вопрос коммуникации, на регистрации будет работать медик из местной больницы, а израильским коллегам будет постоянно помогать дежурный врач", — рассказал глава ОВА.

Кроме оказания медицинской помощи, израильские медики планируют проводить учения для врачей громады и области, а также рассматривают возможность онлайн-консультаций с израильскими специалистами разных профилей.

В Мостиском госпитале будут работать почти 100 человек, более 60 – это медики.

Как известно, подобный госпиталь, организованный американским сообществом "Сумка Самарянина", заработал 14 марта во Львове.