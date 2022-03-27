Пожар во Львове после ракетного удара пылал до утра: фото, видео

Пожар ликвидировали только к утру следующего дня.

Во Львове в результате вражеского обстрела на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего произошел масштабный пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание произошла 26 марта около 16:30.

Ликвидировать пожар удалось лишь 27 марта в 06:49.

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Пожар во Львове

После обстрела начался пожар

Пожар ликвидировали только к утру следующего дня

Напомним, как сообщал "Телеграф", вечером 26 марта россияне ударили ракетами по Львову. После обстрела начался пожар, небо заволокло черным дымом.

По предварительным данным, пять человек из-за обстрела получили ранения. Полицейские уже задержали двух корректировщиков огня.

Как заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров, на Западе не сделали ни каких серьезных заявлений по поводу ракетных обстрелов по Львову, который находится в 80 км от польской границы.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска регулярно обстреливают Львов. 13 марта оккупанты ударили по Яворивскому полигону. Тогда в результате серьезного ракетного удара погибло минимум 35 человек, больше сотни получили серьезные увечья.