Благотворительная организация Шона Пенна CORE будет помогать переселенцам на Львовщине

Известный актер и режиссер Шон Пенн, являющийся основателем благотворительной организации CORE, во время встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил, что его организация хочет приобщиться к помощи украинским переселенцам и наладить партнерские отношения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт – это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", – сказал Пенн.

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В свою очередь областной глава отметил, что Львовщина постоянно получает помощь от стран Европы и заботится о переселенцах.

"Например, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев. На сегодня раздали более 1,3 млн порций для людей. В то же время, мы планируем строить временные жилья для ВПЛ, поскольку понимаем, что жить в школах, детсадах и общежитиях – это не выход, и нужно стабилизировать учебный процесс", – говорит он.

Также Козицкий добавил, что Львовской области не хватает активного и системного участия европейских гуманитарных организаций, таких как Красный Крест или ООН.

В сообщении отмечается, что с начала российского вторжения на территории области нашли убежище 250 тысяч вынужденных переселенцев, а только за последние сутки во Львовскую область прибыли 585 человек.