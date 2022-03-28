Укр

Благотворительная организация Шона Пенна CORE будет помогать переселенцам на Львовщине

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Шон Пенн в Львовской ОВА Новость обновлена 28 марта 2022, 17:07
Шон Пенн в Львовской ОВА

Известный актер и режиссер Шон Пенн, являющийся основателем благотворительной организации CORE, во время встречи с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким заявил, что его организация хочет приобщиться к помощи украинским переселенцам и наладить партнерские отношения в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

"Наша организация хочет наладить партнерские отношения именно здесь, в Украине. Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт – это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", – сказал Пенн.

В свою очередь областной глава отметил, что Львовщина постоянно получает помощь от стран Европы и заботится о переселенцах.

"Например, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев. На сегодня раздали более 1,3 млн порций для людей. В то же время, мы планируем строить временные жилья для ВПЛ, поскольку понимаем, что жить в школах, детсадах и общежитиях – это не выход, и нужно стабилизировать учебный процесс", – говорит он.

Также Козицкий добавил, что Львовской области не хватает активного и системного участия европейских гуманитарных организаций, таких как Красный Крест или ООН.

В сообщении отмечается, что с начала российского вторжения на территории области нашли убежище 250 тысяч вынужденных переселенцев, а только за последние сутки во Львовскую область прибыли 585 человек.

Теги:
#Война #Львовщина #Шон Пенн #Переселенцы
Страны G7 не будут платить рф за газ в рублях
Украина
Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Страны G7 не будут платить рф за газ в рублях
Страны G7 отфутболили путина с его газовой хитростью
Дата публикации
Категория
Украинские военные действуют по лучшей стратегии
Бунт в россии из-за потерь в Украине возможен лишь при одном условии, - военный обозреватель
Дата публикации
Категория
Давид Арохамия
Новый раунд переговоров Украины и россии стартует во вторник: названо время
Дата публикации
Категория
Суд ООН в Гааге
У россии проблемы: 42 страны обратились в суд Гааги, что это значит
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами