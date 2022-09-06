Делает 800 выстрелов в минуту: во Львове презентовали уникальный бандеромобиль

Военное авто презентовали для украинцев, прежде чем отправить его уничтожать оккупантов на фронт

На Площади Рынок в самом центре Львова презентовали бандеромобиль с американским пулеметом Browning М2, изготовленный для батальона "Карпатская Сич".

Презентация прошла 4 сентября, и в ходе нее все желающие могли оценить, что такое настоящие украинские бандеромобили, и узнать, как они используются в бою.

Отметим, что изготовлением бандеромобилей занимаются волонтеры car4Ukraine.com, — на сотой модели установлен пулемет, способный делать 800 выстрелов в минуту, а места водителя и стрелка дополнительно защищены бронепластинами.

Кроме него, на Площади Рынок показали еще девять боевых автомобилей с турельными установками для разных видов оружия. Все эти авто скоро отправятся уничтожать оккупантов на фронт на востоке и юге Украины.

Авторы проекта утверждают, что всего изготовили уже 116 бандеромобилей, и имеют заказы еще на более чем 700 единиц.

Такие автомобили очень важны на поле боя благодаря тому, что они имеют очень высокую проходимость, используются для активных боевых действий в противотанковых операциях как в обороне, так и во время наступления.

Стоит заметить, что изначально так называемые "бандеромобили" придумали в министерстве обороны россии как некое грозное оружие ВСУ, после чего в Украине посмеялись и стали делать усиленные военные авто, называя их бандеромобилями.