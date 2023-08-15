Многочисленные пожары и повреждения домов: чем для Львовщины обернулась ночная атака (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В результате ночной ракетной атаки во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома. Известно о пострадавших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступила также информация о повреждениях транспортных средств", — сказал он.
Также отмечается, что в Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно, что есть пострадавшие. Они получили легкие травмы.
Новость дополняется…