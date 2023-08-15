Многочисленные пожары и повреждения домов: чем для Львовщины обернулась ночная атака (фото)

В результате ночной ракетной атаки во Львове обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома. Известно о пострадавших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. Поступила также информация о повреждениях транспортных средств", — сказал он.

Также отмечается, что в Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно, что есть пострадавшие. Они получили легкие травмы.

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