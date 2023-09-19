Атака "Шахедов" на Львов: россияне уничтожили 300 тонн гуманитарки, координатор ООН отреагировала

Россияне участили обстрелы складов с гуманитаркой

В результате сегодняшнего удара по Львову выгорел гуманитарный склад, который принадлежал неправительственной организации "Каритас-Спес". На нем хранилось 300 тонн помощи.

Об этом в своем отчете сообщила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун. Она осудила такие действия россиян и напомнила, что гуманитарные учреждения находятся под защитой международного права.

По словам Дениз Браун, за последний год российская армия усилила удары по гуманитарным объектам в Украине. Это сильно влияет на тех, кто уже испытывает ужасные последствия войны. Также она напомнила, что гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, поэтому удары по ним строго запрещены.

"Я самым решительным образом осуждаю российский авиаудар, в результате которого сегодня рано утром был разрушен склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, западная Украина… Гуманитарные работники, объекты и активы находятся под защитой международного гуманитарного права. Прямые нападения или нападения неизбирательного характера строго запрещены. Международное гуманитарное право – это не вариант, это обязанность, и его необходимо соблюдать", — сказано в сообщении Дениз Браун.

Напомним, что россия атаковала Львов "Шахедами" около 04:00 сегодня, 19 сентября. В самом городе было слышно четыре взрыва, а после стало известно, что загорелось здание промышленного склада. Всего россияне запустили 18 дронов из которых 15 удалось сбить. В результате атаки погиб один человек — работник пострадавшего склада.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ночь на 19 сентября россияне атаковали и Кривой Рог. В результате удара по городу загорелась многоэтажка, есть пострадавшие.