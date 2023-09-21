По Львовщине нанесли ракетный удар: вспыхнули пожары (подробности)
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Спасатели занимаются ликвидацией последствий российской атаки
В результате утреннего ракетного удара по Украине во Львовской области зафиксировано несколько прилетов. В частности, от вражеских ракет пострадал город Дрогобыч. В нем зафиксировано три попадания.
Подробности сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в собственном Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.
Удар был нанесен около 6:25. Две ракеты попали по территории промышленного объекта. В результате вспыхнул пожар в цехе, нанесены разрушения трехэтажного здания склада. Возгорание охватило площадь около 30 квадратных метров.
От третьей ракеты пострадал частный двухэтажный склад. Здесь огонь бушует на территории площадью 20 квадратных метров.
В настоящее время продолжается тушение пожаров, спасатели работают на местах.
Козицкий призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушных тревог.
Отметим, что в результате ракетной атаки пострадал также и Киев. В столице сообщается о минимум семи раненых, среди которых — 9-летний ребенок.
Также разрушения были зафиксированы в центре Черкасс, где под завалами здания по-прежнему находятся люди.