По Львовщине нанесли ракетный удар: вспыхнули пожары (подробности)

Спасатели занимаются ликвидацией последствий российской атаки

В результате утреннего ракетного удара по Украине во Львовской области зафиксировано несколько прилетов. В частности, от вражеских ракет пострадал город Дрогобыч. В нем зафиксировано три попадания.

Подробности сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в собственном Telegram-канале. Чиновник отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Удар был нанесен около 6:25. Две ракеты попали по территории промышленного объекта. В результате вспыхнул пожар в цехе, нанесены разрушения трехэтажного здания склада. Возгорание охватило площадь около 30 квадратных метров.

Дрогобыч на карте

От третьей ракеты пострадал частный двухэтажный склад. Здесь огонь бушует на территории площадью 20 квадратных метров.

В настоящее время продолжается тушение пожаров, спасатели работают на местах.

Козицкий призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Отметим, что в результате ракетной атаки пострадал также и Киев. В столице сообщается о минимум семи раненых, среди которых — 9-летний ребенок.

Также разрушения были зафиксированы в центре Черкасс, где под завалами здания по-прежнему находятся люди.