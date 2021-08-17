Американские ученые создали новый вид контрацепции, но нужны еще эксперименты с участием женщин

Команда исследователей в США обнаружила, что созданное ими антитело было на 99,9% эффективным в улавливании сперматозоидов.

Речь идет о разработке противозачаточных антител как альтернативы гормональным формам женской контрацепции.

Как сообщает издание Medical Xpress, в мире есть два основных варианта предотвращения нежелательной беременности: презервативы или ВМС, а также гормоны, которые вводятся в виде инъекций или таблеток.

Но, как отмечают исследователи, во всех этих вариантов есть недостатки, которые приводят к проблемам у женщин. Поэтому ученые искали третью альтернативу — использование антител.

Исследователи проверили способность клеток IgG привлекать и связываться со сперматозоидами в чашке Петри и обнаружили, что они в 10 раз лучше улавливают сперматозоиды, чем исходные антитела, взятые у женщин-добровольцев.

Исследователи провели эксперименты на овцах и вводили такие растворы во влагалище самок. В результате чего было выявлено снижение количества подвижных сперматозоидов на 99,9%.

Исследователи отмечают, что нужна дополнительная работа, чтобы определить, может ли их методика стать третьим методом контрацепции для женщин в будущем. В следующий раз они планируют выяснить, будут ли созданные ими антитела работать так же во влагалище человека.