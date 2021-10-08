Укр

"Бабушкам этого не понять": доктор Комаровский рассказал, кому нельзя кормить ребенка

Автор
Анна Барабан
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Особенно важно объяснить это заботливым бабушкам Новость обновлена 08 октября 2021, 20:09
Особенно важно объяснить это заботливым бабушкам

Евгений Олегович отмечает, что питанием ребенка должны заниматься только родители.

Доктор Евгений Комаровский - популярный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. На своих страницах в соцсетях и официальном сайте он помогает родителям в воспитании своих деток. 

После того как он назвал три основных причины детского плача, Евгений Олегович решил напомнить родителям о важности правильного питания малыша. А именно того, кто и как его кормит.

На своей странице в Инстаграм Комаровский отметил, что обязательно нужно просить всех своих родственников и знакомых не кормить, не угощать и не приманивать ребенка различными сладостями и вкусняшками. Евгений Олегович подчеркнул, что еду малышу могут давать только родители или "уполномоченные" ими люди, например няня.

"Всем остальным — нельзя" — добавляет Комаровский.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал что нужно делать украинцам, чтобы защититься от "Дельты".

Теги:
#Мама и ребенок #Питание ребенка #Евгений Комаровский #Доктор Комаровский
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