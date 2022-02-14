Как узнать материнское выгорание и что может помочь его побороть

Новоиспеченные мамы со временем могут почувствовать, что вещи, которые раньше делали их счастливыми, больше не радуют, в голове путаются мысли, а спать хочется даже после сна.

Синдром эмоционального выгорания – состояние, которое часто встречающееся у молодых мам. Когда мама все время сама пытается справиться с ребенком, не имея ни отпуска, ни выходного, ни часа на себя, могут опуститься руки и появиться ощущение, что "батарейки садятся". Дарья Балакина, психолог, ОО "Лада" рассказала сайту mamawow как распознать выгорание и что может помочь выйти из этого состояния.

Признаками, по которым можно распознать материнское выгорание, является состояние постоянного раздражения, когда женщину может выбесить все, что попадает в круг ее взгляда. Сонливость днем и бессонница ночью. Мысли не могут собраться в кучу, они путаются и не могут образовать единое целое. Мамочка может потерять радость от материнства, поэтому испытывать чувство вины, гнев на себя или на ребенка, и плакать, осознавая это. Реакции замедляются, возможно головокружение, пелена перед глазами. Может исчезнуть аппетит.

Все симптомы индивидуальны, кому-то хочется плакать, потому что завтра ожидается еще один день в одиночестве с ребенком, кто-то сердится на мужа, потому что он слишком громко дышит, или поставил тарелку не туда, куда она хотела, а кто-то теряет всякий интерес к еде.

Мамам нужно научиться отслеживать у себя такие состояния, знать как их предупредить и не бояться попросить о помощи, ведь последствиями материнского выгорания могут стать тревожные расстройства, депрессия и состояния, подобные ей.

Следует помнить, что выгорание может возвращаться, от него не вырабатывается иммунитет, поэтому постоянно отслеживайте свое физическое и эмоциональное состояние.

Мы можем влиять на свое эмоциональное и физическое состояние разными способами. Главное знать, что это в наших силах.

Как помочь, если пришло материнское выгорание

Психолог создала чек-лист, который поможет нормализовать свое состояние, если вы почувствовали признаки выгорания.

- Вы можете отложить все дела, не имеющие отношения к вам или ребенку

- Не бойтесь просить о помощи, ваши обязанности могут разделить ваш муж, мама, подруга или няня.

- Начните тратить время на себя, хотя бы 10 минут наедине с собой могут существенно изменить ситуацию.

- Создайте все возможные вам условия, чтобы улучшить свой сон, питание и отдых.

- Если чувствуете, что не можете справиться со своим эмоциональным состоянием самостоятельно, обратись к специалисту.

- Примите ванну, душ, или посетите баню, сауну или бассейн.

- Попробуйте работать с дыханием и телом в направлении расслабления.

Это небольшой список способов может помочь вам на первых этапах выгорания. Однако помните, болезнь лучше предупредить, чем лечить, поэтому учитывайте свое эмоциональное состояние и не доводите его до состояния, когда поможет только лечение.

Ранее Телеграф давал советы, как заменить детям сладкое.