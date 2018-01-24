Несколько советов для работающей мамы

Сейчас все чаще встречаются мамочки, которые работают в декрете или, которые рано выходят на работу после рождения ребенка. Как же сделать так, чтобы все успевать, выделять больше времени мужу и детям? Мы подготовили советы работающей маме.

Составляйте списки

Не только покупок, но и грядущих мероприятий, неотложных дел, поездок. Так будет легче планировать день. Конечно, есть незапланированные обстоятельства, но это будет легче предугадать или выделить время.

Отправляйтесь за продуктами один раз

Если вы готовите на всю неделю, то лучше затариться продуктами один раз и не бегать в магазин вечером. Можете сделать покупку продуктов семейной традицией,где все члены семьи участвуют.

Сделайте заготовки заранее

Есть продукты, которые можно заморозить, а потом разогреть – блины, фаршированный перчик и прочее. Не игнорируйте контейнеры, в которых также можно хранить соленья. Тем более, что контейнеры удобнее разложить в холодильнике.

Не стесняйтесь просить помощи у домашних

Если вы не успеваете, попросите мужа или ребенка помочь с уборкой и стиркой. Пусть муж загрузит стиральную машину или развесить белье, пропылесосит или протрет полы. Также приготовление пищи на неделю тоже можно сделать совместным.

Вставайте раньше

Старайтесь встать раньше остальных, чтобы успеть сделать что-то по работе и распланировать день.