Этот ребенок был самым толстым мальчиком в мире - в 10 лет он весил более 190 кг.

12-летний Arya Permana из Западной Явы, Индонезия, был самым толстым мальчиком в мире, в 10 лет он весил более 190 кг. Парень практически не вставал с кровати, не ходил в школу, проводил все дни, играя на своем телефоне или сидя в крошечном бассейне, чтобы охладится. Но мальчик взял себя в руки, сел на жесткую диету и пробегает 2 километра ежедневно. Он уже похудел на 76 кг, ходит в школу, играет в футбол и бадминтон с друзьями. Родители не могут нарадоваться, что их сын наконец может вести нормальный образ жизни.