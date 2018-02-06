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Развиваем самостоятельность у малыша: методика Монтессори

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Методика Марии Монтессори
14:58 Сегодня Телеграф
erudite.com.ua
Фото:Из открытых источников

Методика Марии Монтессори - огромный шаг к раннему развитию ребенка.

Смысл метода Монтессори заключается в том, чтобы подтолкнуть ребенка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию. Задача воспитателя - помочь ребенку организовать свою деятельность, реализовать свою индивидуальность и пойти своим уникальным путем. В своей книге "Впитывающее сознание" Мария Монтессори пишет:

" Самый важный период в жизни - не время обучения в университете, а самый ранний, период от рождения до шести лет. Потому что это возраст, в котором формируется интеллект человека, его важнейшее орудие. И не только интеллект, но и все возможности его психики: Ни в каком другом возрасте ребенок так не нуждается в интеллигентной, квалифицированной помощи. И любое препятствие, мешающее его творческой продуктивной работе, снижает его шансы достичь совершенства".

Суть метода Монтессори - это свободная работа детей в подготовленной среде при взаимодействии с педагогом. Подготовленная среда - это предметно-пространственная среда, созданная педагогом, с расположенными в ней открытом доступе разнообразными, привлекательными и интересными для детей материалами. Подготовленная среда - условие обучения и развития детей - позволяет каждому ребенку развиваться в индивидуальном темпе. Задача педагога, прежде всего, предоставить в распоряжение ребенка средства саморазвития и показать, как с ним обращаться. Такой показ называется презентацией материала. Ребенок работает с материалом сначала по показанному образцу, а затем выполняет различные упражнения, в том числе и придуманные самим. Программа обучения включает следующие разделы: упражнения в практической жизни, развитие сенсорики, развитие речи, обучение письму, чтению, элементарных математических и геометрических представлений, а так же раздел - космическое воспитание - знакомству с окружающим миром и человеческой культуре.

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Если ребенок делает ошибку, учитель по возможности не вмешивается, позволяя ребенку обнаружить ее самостоятельно путем дальнейшей работы с материалом, имеющим, как правило, возможности самоконтроля ошибок. Такая работа основана на принципе Монтессори, где ребенок обучается через упражнения и приобретение собственного опыта. Поскольку ребенок работает с материалом индивидуально, в Монтессори-педагогике нет и не может быть соревнования между детьми. Для ребенка важен прогресс в его собственной работе, и достижения одного ребенка не сравниваются с достижениями другого. Главная цель метода - это радостное обучение и развитие в нужный для каждого ребенка период, в соответствии с его индивидуальными особенностями.

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