9-летняя Кайла Джонс и её муж Коди из города Тексаркана, США, мечтали завести ребёнка, но родить не получилось из-за болезни.

Больше всего в жизни 29-летняя Кайла Джонс и её муж Коди из города Тексаркана, США, мечтали завести ребёнка, но из-за перенесённой Кайлой гистерэктомии (удаление матки) в 17-летнем возрасте, их мечта была практически неосуществима. Надеемся вы обратили внимание на слово — «практически». В удалении яичников Кайлы не было необходимости, набор яйцеклеток по-прежнему был при ней, что означало, что фактически она может забеременеть, но не может выносить ребёнка. Зная это пара сбила все ноги, пытаясь найти суррогатную мать, но поиски не дали никакого результата. Тогда помощь пришла к ним с самой неожиданной стороны.