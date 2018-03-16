Дети, которых родители отправляют в деревню на лето, часто недовольны этим "заточением", ведь там они часто оказываются без компьютеров, без планшетов.

Дети, которых родители отправляют в деревню на лето, часто недовольны этим "заточением", ведь там они часто оказываются без компьютеров, без планшетов, без телевизора... Но простая обстановка, природа вокруг, полная неизведанных уголков, незнакомых букашек и чистой воды в пруду могут оказаться на порядок лучше, чем виртуальная жизнь в соцсетях. Да что там - они несомненно лучше, стоит только взглянуть на эти восхитительные фотографии Изабеллы Урбаняк.