Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В "Нафтогазе" заявили об отсутствии проблем с газом в хранилищах В "Нафтогазе" заявили об отсутствии проблем с газом в хранилищах
Новости: Суд отпустил сторонника Саакашвили, который прорывался через границу Суд отпустил сторонника Саакашвили, который прорывался через границу
Новости: Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа
Новости: Японскому зонду "Hayabusa-2" удалось сделать первые снимки астероида Рюгу Японскому зонду "Hayabusa-2" удалось сделать первые снимки астероида Рюгу
X

Чем опасна длительная депрессия

Ученые определили тяжелые последствия депрессии
00:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Ученые установили, что длительная депрессия может привести к существенным изменениям в мозге.

Работу исследователей из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто опубликовали в журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании приняли участие 25 человек, у которых диагностировали длительную депрессию (более десяти лет), 25 человек с депрессией средней продолжительности и 30 полностью здоровых людей.

В мозгу участников из первой группы обнаружили на 30 процентов больше транслокаторного белка, чем у других. Этот белок создают клетки иммунитета как ответ, в частности, на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Как указывают ученые, хотя депрессия не относится к разряду этих болезней, однако в некоторых случаях она может давать подобный эффект.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезнь Альцгеймер, Депрессия, Мозг, Торонто, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости мамы и ребенка

Мифы о подгузниках глазами эксперта Креативный папа создает сюрреалистичные снимки со своими детьми и женой (Фото) Как правильно приучить ребенка к соске

Последние новости

"Нафтогаз" обжалует штраф главе правления компании Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье
Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, как быстро "избавиться" от живота
02 Сало назвали одним из самых полезных продуктов для здоровья
03 Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
04 Ученые составили самое большое генеалогическое древо из 13 миллионов человек
05 Парубий: Украина настаивает на термине "российская агрессия"
Новости сегодня
06:01 Ученые похвастались созданием нового робота с искусственным интеллектом
04:34 Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"
04:09 Как выглядят сложные авиапосадки глазами пилотов (Видео)
03:54 Уморительные демотиваторы, что заставят вас смеяться до слез
03:51 США продлили санкции против Венесуэлы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп продлил санкции против РФ Трамп продлил санкции против РФ
Новости: Гройсман: Ситуация с газом контролируемая Гройсман: Ситуация с газом контролируемая
Новости: Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
Новости: Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя
Добавить комментарий
0