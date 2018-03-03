Чем опасна длительная депрессия

Работу исследователей из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто опубликовали в журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании приняли участие 25 человек, у которых диагностировали длительную депрессию (более десяти лет), 25 человек с депрессией средней продолжительности и 30 полностью здоровых людей.

В мозгу участников из первой группы обнаружили на 30 процентов больше транслокаторного белка, чем у других. Этот белок создают клетки иммунитета как ответ, в частности, на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Как указывают ученые, хотя депрессия не относится к разряду этих болезней, однако в некоторых случаях она может давать подобный эффект.