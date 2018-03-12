Трогательная подборка снимков, на которых запечатлены счастливые лица детей после усыновления.

Трогательная подборка снимков, на которых запечатлены счастливые лица детей после усыновления. Человечество познает пределы космоса, изобретает мощнейшее оружие, опускается на глубины океана. Кажется, что в таком развитом мире уже все должно быть разложено по полочкам, а дети… Каждый ребенок должен воспитываться в семье. Но, к сожалению, мы живем не в утопическом мире, и бывает так, что маленькие человечки оказываются никому не нужными. В их глазах столько боли и понимания, что содрогнулся бы любой взрослый. Но когда они находят дом и семью, их фотографии "до" и "после" несравнимы.