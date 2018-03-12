Питание в период ранней весны: как сбалансировать рацион ребенка

Весна – время пробуждения не только флоры и фауны, наш организм так же перестраивается, подготавливаясь к большей активности, несколько меняется гормональный фон, в том числе и у детей. А связано это с увеличением продолжительности светового дня, повышением температуры воздуха на улице и с нашими естественными биологическими циклами, которые согласуются с циклами природы. Мы словно пробуждаемся от зимней спячки, ускоряется метаболизм и организму требуется больше витаминов, особенно водорастворимых, тех, что не накапливаются, а поступают с пищей.

Витамин С - один из самых важных для крепкого иммунитета. Он содержится в фруктах, зелени, есть он даже в картофеле, капусте и свекле. Однако количество его критически уменьшается пропорционально времени хранения продуктов, разлагается витамин С и при термической обработке. Кисло-сладкие витаминки продаются практически в любой аптеке, однако, синтетический витамин отличается от природного по многим параметрам. Прежде всего, тем что натуральный состоит из 7 составляющих-производных аскорбиновой кислоты, а искусственно синтезированный лишь из одной. Используйте первую зелень, которая начинает появляться в продаже, это черемша, очень скоро прорастет шпинат и щавель, появятся первые листики крапивы и одуванчика. Все эти растения прекрасный источник не только аскорбиновой кислоты, но немалого количества необходимых минералов, потребность в которых ранней весной так же увеличивается. Не отказывайтесь и от зимних продуктов, которые все еще содержат витамины, хоть и в значительно меньшем количестве, это цитрусовые, шиповник, экзотические киви и зеленая брокколи.

Витамин D - его ценность этого витамина сложно переоценить – он необходим для усвоения кальция и магния, нормализует Основной источник кальциферола – солнечные лучи, при воздействии которых в нашей коже и синтезируется витамин D. Большой плюс этого вещества состоит в том, что являясь жирорастворимым витамином, он накапливается в организме в течение солнечного лета и постепенно расходуется в зимнее время, однако его запасы в детском организме небольшие и к окончанию зимы требуется пополнение витамина с пищей. Особенно это актуально для худеньких малышей, поскольку кальциферол хранится в жировой ткани. Источником витамина D являются, прежде всего, жирные сорта рыбы (точнее рыбий жир), рыбья печень, яйца, молочные продукты, дрожжи. Немало кальциферола в листьях молодой крапивы и свежей петрушки.

Также стоит пополнить запасы витамина А и Е. Поддержать детский организм в здоровом состоянии, помочь защитным силам противостоять микробам и продержаться до летнего изобилия помогут сухофрукты. Изюм, курага, чернослив, прекрасный источник калия, железа, кальция, витаминов А и Е. Первая зелень – шпинат, щавель, листья салата и крапивы являются рекордсменами по содержанию токоферола. Конкурируют с ними не жареные семечки подсолнуха и семена кунжута. Морковка, тыква, шиповник – продукты, которые помогут избежать дефицита витамина А. Молодые листья крапивы, зеленый лук и петрушка прекрасно заменят их ранней весной.

Подсолнечное масло прекрасный источник Омега-6 и токоферола (витамин Е) Льняное масло впереди по содержанию линоеновой кислоты Омега-3, содержит немало токоферола и фолиевой кислоты (витамин В9). Растительное масло необходимо для усвоения жирорастворимых витаминов, которые поступают с продуктами, а также нормализуют перистальтику кишечника, помогая от запоров. Для того, что бы масло принесло максимальную пользу, оно не должно быть рафинированным и подвергаться термической обработке.

Самое важное, в любое время голода, а особенно в сложный весенний период витаминного голодания рацион должен быть максимально разнообразным и сбалансированным. Берите от природы максимум, тогда синтетические витамины не понадобятся.