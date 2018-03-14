Названы лучшие полезные продукты, которые помогают снять стресс.

Стресс – психологическое состояние человека, при котором ощущается сильная психическая и физическая активность. Подобное состояние – реакция организма на внешние и внутренние раздражители, как негативные, так и положительные. Внешними раздражителями могут быть и перенапряжение, и негативные эмоции, и монотонная суета, и большая радость. Какие продукты включать в свой рацион, чтобы поддержать иммунитет на фоне эмоционального истощения?