20 лет назад на свет появились необычные близняшки, и вот что с ними стало сегодня!

Жительницы Великобритании являются необычными близняшками, а особый интерес вызывает то, что одна из них белокожая, а другая чернокожая. Они появились на свет в 1997 году, их отец белокожий, а у матери наполовину ямайские корни. Сестер постоянно принимают за подружек, а иногда им приходилось доказывать свое родство демонстрацией своих свидетельств о рождении, где совершенно точно указано, что они имеют родственную связь.