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Как правильно ругать ребенка, чтобы не задеть его чувства

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Правильное поведение с детьми
18:16 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Психологи рассказали, как правильно ругать детей, чтобы сохранить их психическое здоровье.

Что уж тут уметь, казалось бы, ругать ребенка? Прикрикнул, пригрозил – и, вроде бы, все, ребенок должен все понять и больше так не делать.

Но мало кто знает, что критика и ругать может быть как созидательной, так и разрушительной, как побуждать ребенка к тому, чтобы признать свою вину, так и побуждать его делать все на зло.

Созидательная критика – это критика, в которой нет места оценки личности ребенка, она содержит лишь пожелание по тому, каким должно быть поведение малыша, что он сделал не так, и как ему можно исправить свою ошибку.

Разрушительная критика – это критика, где родитель выражает свое недовольство с помощью оценок действий ребенка, порой не стесняясь в выражениях.

Разрушительная критика

Конечно, в порыве гнева довольно сложно действовать рационально, обдумывать слова и пытаться понять ребенка. Гораздо проще выплеснуть свое негодование и показать чаду, что он не прав. Последовательность таких ссор известна: ребенок что-то не так сказал или сделал, отец или мать начинают кричать или произносить обидные слова, дети в ответ произносят еще более обидные вещи, за что и получает изрядную порцию наказания в виде порки или запретов смотреть телевизор, играть в компьютер. Часто родители лишают провинившегося малыша карманных денег или отказываются, например, купить плюшевого медведя, которого давно обещали подарить.

Имеют ли право на существования такие способы наказания? И можно ли с помощью криков и ругани донести до ребенка то, что он ведет себя неправильно.

Психологи уверены, оскорбления и обвинительные выражения вроде "Ты всегда все делаешь не так! Опять твои мишки разбросаны по всей комнате! Ты настоящий лентяй и грязнуля!" - разрушители доверия между ребенком и родителями. Малыш редко когда может объективно посмотреть на ситуацию со стороны и понять, что он действительно что-то не так сделал. Чаще всего родительская ругань вызывает у него лишь негодование.

Когда ребенку постоянно повторяют, что он глупый, то в конце концов он может и поверить. Вот первые шаги к тому, чтобы в будущем ваше чадо имело низкую самооценку и неуверенность в собственных силах.

Как же быть? Как показать малышу, что он не прав?

Для начала научитесь называть свои чувства. Давайте оценку тому, что вы чувствуете, а не действиям ребенка. То есть, вместо того, чтобы сказать: "Ты что делаешь? Вечно все ломаешь!", лучше говорить: "Я очень расстроена тем, что ты разбил мою вазу. Мне она была дорога".

Говорите о причинах своего недовольства. Поясните, что именно вас расстроило, в чем ошибки ребенка. Мало сказать: "Я расстроена", необходимо: "Я расстроена, потому что очень переживаю за то, когда не получаю от тебя звонка, если ты вдруг задерживаешься". Чем сдержаннее вы это говорите, тем больше шансов на то, что ребенок услышит ваши просьбы и будет следовать вашим советам.

Помните так же, что важно хвалить ребенка за любые достижения, особенно если он исправил ошибку или извинился. Скажите, что вам очень приятно, что он понял в чем не прав и вы надеетесь, что больше не будете расстраиваться по этому поводу.

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