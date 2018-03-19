Королева Елизавета, придерживаясь традиционных взглядов на воспитание королевских детей, считает, что маленькому Джорджу уже с детства следует внушать, что он – принц и будущий король.

Королева Елизавета, придерживаясь традиционных взглядов на воспитание королевских детей, считает, что маленькому Джорджу уже с детства следует внушать, что он – принц и будущий король, а Шарлотте прививать изысканные манеры.Но Кейт и Уильям не разделяют ее взглядов, чем вызывают недовольство и раздражение королевы. В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма растут двое прекрасных детишек – сын Джордж, родившийся в 2013 году, и дочка Шарлотта, на два года моложе.