Канадские фотографы Эйприл Макиборка и Дэвид Уайл создали необычную фотосессию, в которой поучаствовали дюжина малышей и кислый лимон!

Канадские фотографы Эйприл Макиборка и Дэвид Уайл создали необычную фотосессию, в которой поучаствовали дюжина малышей и кислый лимон! Дегустация кислого лимона, фотосесия, которая в последствии получила название "Кислая мина", получилась очень позитивной и занимательной. И дело тут вовсе не в профессионализме канадских фотографов. Эйприл Макиборка и Дэвид Уайл нашли идею и реализовали ее, а все остальное - сделали дети, своей детской непринужденностью, прямотой и чистыми эмоциями, не смотря на предсказуемость их реакции на этот полезный цитрус.