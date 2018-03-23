Милые и позитивные кадры очень начинающих актеров!

Эти совсем ещё маленькие, но уже талантливые актеры, воссоздают сцены фильмов уже успевших стать классикой детской литературы и кино, таких как: Гарри Поттер, Винни-Пух, Питер Пэн и др. Эти фотографии участвуют в конкурсе National Storytelling Week, который проходит в Англии. Милые и позитивные кадры очень начинающих актеров! Целью National Storytelling Week (Национальная неделя повествования) сохранить наследие и поддержать древнее искусство устного повествования.