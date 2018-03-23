Чтобы почтить память чёрнокожих женщин, вошедших в историю, а так же выразить дань уважения и восхищения, фотограф Кристи Смит-Джонс (Cristi Smith-Jones) и её пятилетняя дочь Лола создали замечательный фотосет, в котором девочка (не без помощи своей мамы) ловко вживается в каждый образ.

Чтобы почтить память чёрнокожих женщин, вошедших в историю, а так же выразить дань уважения и восхищения, фотограф Кристи Смит-Джонс (Cristi Smith-Jones) и её пятилетняя дочь Лола создали замечательный фотосет, в котором девочка (не без помощи своей мамы) ловко вживается в каждый образ. Помимо костюмов и аксессуаров, созданных специально для съёмки, немаловажную роль сыграло настроение Лолы, которая, проникнувшись историей каждой героини, максимально точно передала их настроение и выражение лица на снимках, чтобы соответствовать выбранным образам. А, по словам мамы девочки, она хотела обратить внимание дочери на то, что, по сути, для достижения целей и успехов, цвет кожи не имеет значения, ведь, прежде всего, всё зависит от самого человека и его сила воли.