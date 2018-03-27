Воспевая самоотверженность матери при воспитании детей, так часто упускается из виду роль отца в этом процессе, что в Инстаграме даже создали специальный аккаунт под названием "Не забудьте про отцов."

Воспевая самоотверженность матери при воспитании детей, так часто упускается из виду роль отца в этом процессе, что в Инстаграме даже создали специальный аккаунт под названием "Не забудьте про отцов." На нем публикуют трогательные фотографии пап и их детей с историями, раскрывающими глубину привязанности и любви между ними.