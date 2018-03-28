Небольшой датский городок Биллунн, что в южной Ютландии, может похвалиться наличием уникального места.

Небольшой датский городок Биллунн, что в южной Ютландии, может похвалиться наличием уникального места. Сегодня, пожалуй, трудно найти ребенка, который бы не мечтал попасть в этот городок, чтобы увидеть знаменитый тематический парк Леголенд. Леголенд в Биллунне - это первый в истории тематический парк состоящий практически полностью из конструктора. На сегодняшний день из всех "стран LEGO" разбросанных по миру именно этот считается наибольшим, поскольку маленький городок приходится родиной знаменитого конструктора. По предварительным данным сейчас Леголенд состоит из более чем 46 миллионов кубиков LEGO различных размеров. За пределами Копенгагена парк является крупнейшим туристическим центром в Королевстве.