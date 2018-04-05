18 ноября 1983 года в семье Уолтон родились шестеро девочек — Ханна, Рут, Люси, Кейт, Дженни и Сара, ставшие первыми в мире выжившими девочками-шестерняшками.

Джанет и Грэм Уолтон больше всего на свете мечтали стать родителями. Но все попытки забеременеть заканчивались неудачей, как и вспомогательная репродуктивная технология (ВРТ). После двенадцатой попытки Джанет решила, что следующая будет последней. Но на этот раз число 13 принесло удачу — женщина забеременела. Радости будущих родителей не было предела. Однако, когда на 8-й неделе они пошли на ультразвук, то поняли, что что-то пошло не так. Специалист по УЗИ был явно смущен и растерян, в комнату стали прибегать врачи, везде раздавался удивленный шепот. Наконец Уолтонам объявили, что у них многоплодная беременность: «У вас будет шесть детей». 18 ноября 1983 года в семье Уолтон родились шестеро девочек — Ханна, Рут, Люси, Кейт, Дженни и Сара, ставшие первыми в мире выжившими девочками-шестерняшками.