Необычный детский сад в Женеве, от которого в восторге родители и детки.

Современный детский сад на северном входе в новый жилой район Ла Шапель-Лес-Скирс в Ланси, коммуна кантона Женева, Швейцария, построен в 2015 году по проекту швейцарской архитектурной студии Lacroix Chessex. Участок для строительства был выбран уникальный – открытая поляна с двумя высокими кедровыми деревьями и мягко наклоненным садом, которые в процессе работы над проектом стали рассматриваться как часть интерьера. Детский сад и детская площадка рассматриваются как две части головоломки, как проникновение внутренних и внешних пространств. Двухэтажное здание полностью облицовано деревом, его общая площадь составляет 1979 квадратных метров.