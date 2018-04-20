Фотографии Стейси Геральд (Stacey Herald), чей рост составляет всего 71 см.

Порой упорное желание людей продолжить свой род поражает. Одной из таких историй является история 36-летней Стейси Геральд (Stacey Herald), чей рост составляет всего 71 см. До того, как она получила этот спорный титул она встретила своего мужа Уила, с которым они познакомились в 200 году в супермаркете, где оба работали. Для справки: рост Уила составляет 175 см. Пара сразу решила, что хочет иметь полноценную семью, но врачи сказали, что это невозможно причине состояний Стейси — несовершенного остеогенеза. «Новость о том, что у меня не может быть детей разбила мне сердце. Всю жизнь мои родители говорили мне, что я могу делать всё что-угодно. А потом появились эти врачи, которые сказали мне, что мы не можем быть полноценной семьёй. Это было действительно больно», — сказала Стейси. Предупреждения врачей не помешали паре попробовать, и спустя 8 месяцев Стейси узнала, что беременна.