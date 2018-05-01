Старение – это зрительно видимый процесс. Но фотограф Бобби Нил Адамс сделал его еще более зрительным, если можно так выразиться.

Старение – это зрительно видимый процесс. Но фотограф Бобби Нил Адамс сделал его еще более зрительным, если можно так выразиться. В своем последнем проекте «Семейное древо» он создал серию портретов ближайших родственников. Каждое фото представляет собой «разорванный» снимок, одной частью которого является фото мамы/папы, а второй частью – снимок дочери/сына. Получилось очень интересно. Перед нами – не просто снимки одного человека в стиле «тогда и сейчас», это снимки двух людей в настоящее время, между которыми прослеживаются родственные черты.