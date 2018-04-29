Фотограф Наира Оганесян создала трогательный фотопроект под названием "Красота смешанных кровей".

Фотограф Наира Оганесян создала трогательный фотопроект под названием «Красота смешанных кровей», цель которого показать, какие необычно красивые дети получаются у родителей разных национальностей. Чаще всего дети берут лучшее от каждой нации, и в итоге на свет рождается ребёнок, чья внешность является не только необычной, но и очень красивой. Наира долгое время вынашивала идею проекта и в один прекрасный день просто взяла и написала, что ищет разнонациональных детей для своего фотопроекта. На удивление самого фотографа, на её объявление откликнулось более 200 родителей, и ей было очень трудно сделать выбор, ведь все детки были просто очаровательны.